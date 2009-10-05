Мати ВІЛ-інфікованого хлопчика не віддасть його Елтону Джону

Мати 15-місячного українського хлопчика Льва, який «забрав серце» британською поп-зірки Елтона ДЖОНА, заявила, що не віддасть дитини знаменитому співакові. Про це пише британська газета The Sun, передають «Подробиці».

Як відзначає видання, ВІЛ-інфікована і схильна до вживання алкоголю 25-річна Марина сказала: "Я ні за які гроші не віддам своєї дитини Елтону ДЖОНУ".

Двоє дітей українки перебувають під опікою соціальних працівників через те, що жінка постійно розпивала спиртні напої. Проте зараз Марина обіцяє, що "обов`язково подолає всі свої проблеми і поверне дітей", - відзначає The Sun.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня Е.ДЖОН відвідав Донецьку область, де провів прес-конференцію, присвячену першим результатам роботи проекту «Діти+». Цей проект спрямовано на допомогу дітям, що потерпіли внаслідок епідемії ВІЛ/СНІД. Співак відвідав обласний спеціалізований Будинок дитини, де живуть діти з діагнозом ВІЛ/СНІД. Музикант і його супутник, глава правління СНІД Фонду Е.ДЖОНА Девід ФЕРНІШ пришли на прес-конференцію з одним із малюків дитячого будинку. Маленький 14-місячний хлопчик на ім`я Лев спокійно сидів на руках у Д.ФЕРНІША.

На запитання журналістів, чи не хоче Е.ДЖОН усиновити хлопчика, що йому сподобався, співак відповів, що важко для себе вирішити зараз це питання, проте однозначно те, що ця дитина «забрала його серце». «Я дивлюся зараз на малюка. Девід і я, ми завжди говорили про те, щоб взяти дитину. Можливо, так, Девід завжди хотів, але я говорю поки що - «ні», - пояснив Е.ДЖОН, - Знаєте, мені 62 роки, дуже багато подорожую і таке життя, яке завжди насичене. Може, для дитини це (усиновлення – УНІАН), справді, не буде дуже добре, оскільки що я сильно зайнятий і багато їжджу, однак...». «Ми прагнутимемо зробити все можливе, щоб допомогти цій дитині, допомогти йому з майбутнім і, можливо, знайти йому сім`ю», - зазначив Е.ДЖОН.

14 вересня міністр України у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій ПАВЛЕНКО заявив, що Е.ДЖОН, за українським законодавством, не зможе усиновити 14-місячного українського хлопчика, хворого на СНІД. Законодавчі чинники «змусили б нас відмовити Елтону ДЖОНУ, якби він звернувся з таким проханням офіційно”, – відзначив Ю.ПАВЛЕНКО. За словами міністра, усиновлення неможливе, оскільки прийомні батьки мають бути одруженими і різниця у віці між усиновлювачем і усиновлюваним не має перевищувати 45 років, а «цивільні союзи» одностатевих пар Україною як шлюб не визнаються.