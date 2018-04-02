Міфи про "свинячий" грип: як відрізнити його від звичайної застуди

Всю правду про вірус "свинячого" грипу, реальну небезпеку захворювання і способи захисту від нього розповів к.м.н., керівник відділу молекулярної діагностики і епідеміології ЦНДІ Герман Шипулін. Міф 1. "Свинячий" грип набагато небезпечніше за звичайний.

На питання щодо небезпеки "свинячого" грипу важко відповісти однозначно. Якщо у загальних рисах, то у людей здорових, з нормальним імунітетом, захворювання перебігає легко. Але існує група ризику - у цих хворих "свинячий" грип виявиться у важчій формі, а може і привести до летального результату. До цієї групи входять люди з імунодефіцитом, діабетом, астмою, ожирінням, а також ті, хто погано харчуються або мають супутні захворювання. Також стає зрозуміло, що до групи ризику варто відносити і вагітних, і ВІЛ-інфікованих.

У таких хворих вірус "свинячого" грипу частіше, ніж віруси сезонного грипу, викликає ураження нижніх відділів дихального тракту, частіше викликає пневмонії - одне з грізних ускладнень. І на це лікуючі лікарі в першу чергу повинні звертати увагу.

Міф 2. Нас чекає епідемія страшніша за "іспанку". Якщо порівнювати дану пандемію (а за заявою ВООЗ, ми вже живемо в умовах пандемії) з пандемією "іспанки" 1918 року, цей грип менш страшний. "Іспанка" кожного місяця забирала близько 4 млн. життів. Зараз у нас близько 4 тис. загиблих від "свинячого" грипу в світі.

Можна порівнювати і відносні показники. Смертність при "іспанці" була 2%, а від "свинячого" грипу - менше 1%. При цьому в цих розрахунках є невелика неточність. Під час "іспанки" реєстрація випадків захворювання була налагоджена погано, так що дані недостовірні, занижені. А зараз все по-іншому. Кожен випадок смерті швидко реєструється і активно розслідується, а ось випадки просто інфікування - навпаки, проходять непоміченими. У результаті, число інфікованих людей занижене, а число випадків смерті реальне, тому і відсоток смертності виходить вищий за сьогодення.

Міф 3. Марлева маска - кращий і єдиний засіб захисту від "свинячого" грипу. Маски потрібні, щоб ви не заразили інших. Вони взагалі не можуть захистити вас від інфекції - просто тому що пори в тканині дуже великі і вільно пропускають вірус.

Якщо людина чхає, маска, по суті, виконує функцію носової хустки або серветки і не дає вірусу розповсюджуватися разом з бризками слизу.

Це украй важливо, щоб хворі люди використовували маски. Ми всі повинні розуміти, що якщо у нас ГРВІ, то нею дуже легко інфікувати інших людей. Це, звичайно, може бути і не "свинячий" грип, але померти можна не тільки від нього. Отже якщо у хворого немає можливості купити маску і користуватися нею, потрібно закривати рот носовою хусткою, одноразовою серветкою або хоч рукою, але тоді руки треба мити відразу, тому що через них теж передаються віруси. До речі, традиція рукостискання - ще один спосіб передачі зарази. Люди, які часто миють руки, набагато менше ризикують підхопити інфекцію.

Міф 4. В офісі можна заразитися через телефонну трубку і ручки крана в туалеті. У офісах, як і в інших місцях скупченості населення, основний шлях передачі - повітряно-краплинний. При чханні інфекція розлітається на відстань до 2-3 метрів від людини. Виходить аерозольна хмара, що складається з вірусів, і оточуючі можуть вдихнути цей аерозоль і заразитися.

Тому на роботі дуже важлива культура поведінки хворих. Якщо людина відчуває перші ознаки хвороби - це м`язові болі, головний біль, першіння в горлі, дискомфорт у ділянці носоглотки, виділення з носа, - бажано брати лікарняний, не ходити на роботу і не інфікувати своїх колег.

Міф 5. Вакцина від "свинячого" грипу з`явиться тільки до кінця епідемії. Сьогодні існує вже чотири зареєстровані в США вакцини, хоча вони ще і не використовуються. Компанії, які розробили ці вакцини, напрацьовують необхідну кількість доз. Всесвітня організація охорони (ВООЗ) здоров`я оголосила, що вакцинація почнеться в жовтні-листопаді цього року, США і європейські країни виступлять донорами вакцини для всіх країн, що мають потребу.

Міф 6. Вакцину можна буде ввести тільки через укол і лише в поліклініці. Розробляються дві вакцини - жива і убита. Жива - це вірус "свинячого" грипу, але ослаблений за допомогою спеціальних маніпуляцій, він не може викликати захворювання. І ось таку вакцину досить крапнути собі в ніс, її дуже легко використовувати. Вона може з`явиться до кінця осені. А ось убиту вакцину якраз треба вводити через укол - вона буде, імовірно, до кінця року.

Міф 7. Якщо їсти багато фруктів і овочів, можна зміцнити імунітет і не захворіти на "свинячий" грип. Різні загальнозміцнюючі засоби - це, звичайно, добре. Але стійкість до вірусу таким чином придбати неможливо. Трансміссивність вірусу дуже висока - простіше кажучи, заразитися може кожен, різниця тільки в тяжкості перебігу захворювання. Зміцнювати здоров`я рекомендується завжди, але серед всіх груп населення навряд існує група, стійка до даного вірусу.

Міф 8. Відрізнити "свинячий" грип від звичайного можна самостійно, за особливими симптомами і прикметами. Сам пацієнт ніяк не може визначити, що він заразився саме на "свинячий" грип. Більш того, і у лікарів немає методики клінічної діагностики цього захворювання.

Проблема в тому, що гострі респіраторні захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів можуть бути викликані більш ніж 50 різними вірусами. Отже єдиний спосіб виявити "свинячий" грип - клінічна лабораторна діагностика. Проводити таку діагностику рекомендується при щонайменших симптомах ГРВІ, тим більше, якщо пацієнт був у контакті з людиною, у якої "свинячий" грип підтверджений, або побував за кордоном, де в даний час розвивається епідемія. Інакше як ви можете зрозуміти, чим ви захворіли? Особливо це стосується людей, що входять до групи ризику. В цьому випадку таке обстеження повинне бути обов`язковим.

Міф 9. Оскільки грип називається "свинячим", свинину і похідні продукти краще не їсти. Вірус одержав свою назву, тому що, найімовірніше, розвинувся в організмі свині - в результаті реосортації, тобто змішання фрагментів вірусу свині та людини. Вважається, що організм свині є інкубатором нових варіантів вірусу. Але це не означає, що поголів`я свиней інфіковане, адже ми їмо м`ясо і сало, які проходять відповідну, зокрема, теплову обробку, так що ризик захворіти від продуктів харчування зводиться до нуля.

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