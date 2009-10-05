Тернопільську університетську лікарню створено на базі обласної

Студенти зможуть практикувати

На базі Тернопільської обласної клінічної лікарні створено комунальний заклад обласної ради “Тернопільська університетська лікарня”. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийняли сьогодні депутати обласної ради на основі відповідного дозволу Міністерства охорони здоров’я, яке погодило проведення на Тернопільщині такого експерименту. Нову лікарню створено шляхом договірних коопераційних відносин між Тернопільським державним медичним університетом та обласною клінічною лікарнею. Завдяки створенню університетської лікарні депутати розраховують об’єднати бюджет медичного університету, обласної лікарні, а також залучити кошти державного бюджету на закупівлю необхідного медичного обладнання. Крім того, студенти медуніверситету зможуть практикувати в університетській лікарні.

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