Росія подовжила мораторій на клонування людини

Росія вирішила продовжити на п`ять років мораторій на клонування людини. Про це повідомила глава Мінздоровсоцрозвитку країни Тетяна Голікова.

Вона нагадала, що мораторій на клонування закінчився 23 червня 2007 року, а сам закон було прийнято в 2002 році.

"Відповідно до декларації ООН про клонування людини ми прийняли продовження на п`ять років, яке набуде чинності з моменту офіційної публікації закону, закон поширюється виключно на клонування людської особини", - сказала Голікова.

Вона додала, що "на клонування яких-небудь інших організмів цей закон не розповсюджується".

Декларація ООН про клонування людини закликає до заборони всіх форм клонування людей у тій мірі, в якій вони несумісні з людською гідністю і захистом людського життя. Клонування до цього часу є предметом серйозної дискусії в суспільстві з погляду етики. Технологія клонування людини до теперішнього часу остаточно не розроблена.

Разом із тим, проект федерального закону не забороняє в Росії клонування інших живих організмів, а також клонування клітин у дослідницьких цілях.

www.rian.ru