У Швеції вручили Нобелівську премію-2009 з медицини

Володарями Нобелівської премії 2009 року у галузі медицини і фізіології стали троє учених із США за дослідження ензиму, який може стати ключем до вічної молодості.

Премії будуть удостоєні австралійка Елізабет Блекберн (що працює у США), американка Керол Грейдер, а також її співвітчизник Джек Шостак. Про це в Стокгольмі оголосив Нобелівський комітет при Каролінському медичному інституті.

Премія вручається вченим за "за відкриття того, як хромосоми захищаються теломерами і ферментом теломеразою". Відкриття учених може стати ключем в подовженні людської молодості.

Теломери - кінцеві ділянки хромосом, які захищають її. При кожному діленні клітини теломеры коротшає. Коли теломери "закінчуються", клітина помирає, що є одним з найважливіших механізмів старіння організму в цілому.

Гіпотезу про існування такого механізму вперше висунув в 1971 році радянський вчений Олексій Оловников.

Нобелівська премія становить 10 мільйонів шведських крон (біля одного мільйона євро). Ця сума буде розділена порівну між трьома лауреатами.

В наступні дні будуть оголошені імена лауреатів у фізиці, хімії, літературі, економіці і нобелівській премії миру, які за традицією оголошуються в Осло.

Вручення Нобелівських премій за традицією відбудеться в Стокгольмі і Осло 10 грудня в день смерті Альфреда Нобеля.

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