Українцям годі чекати на тепло у домівках?

Опалювальний сезон в Україні не почнеться вчасно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив глава Асоціації теплотехнічних компаній України Віталій ЯКОВЕНКО сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, підприємствам теплокомунэнерго вигідно якомога пізніше почати опалювальний сезон і якомога раніше його закінчити, оскільки вони дістають можливість маніпулювати енергоносіями.

В.Яковенко відзначив, що статистика, зібрана асоціацією, не співпадає з даними Міністерства з питань житлово-комунального господарства, що заявило про готовність країни до зими.

За даними АТКУ, середня готовність до опалювального сезону обласних центрів складає 80-90%, а малих і середніх міст – 60-80%.

Він також акцентував увагу на тому, що борги підприємств ТКЕ за спожитий газ перед НАК «Нафтогаз» складають понад 3 млрд. грн.

Експерт вважає, що перед президентськими виборами українців не залишать без тепла. На його думку, в цьому опалювальному сезоні буде введено ручне управління галуззю, коли газ подаватиметься в повному об`ємі, не дивлячись на заборгованість. В результаті, за прогнозами АТКУ, довгі ТКЕ перед «Нафтогазом» подвояться, що приведе до проблем при розрахунках за газ з «Газпромом».

Серед небезпек зриву опалювального сезону глава АТКУ рахує відсутність модернізації ТКЕ (заміна казанів і ремонт тепломагістралей проводяться дуже низькими темпами), катастрофічний технічний стан системи ТКЕ, яке загрожує десятками техногенних катастроф.

В.Яковенко додав, що після проведення виборів загроза відключення газу повернеться.

«Гарантій, що цей сезон пройде комфортно для українців, фактично немає», - сказав він.

Глава АТКУ відзначив, що в безпеці себе можуть відчувати тільки ті, хто користується автономним опалюванням своїх квартир і будинків і не залежить від централізованого опалювання.

На думку експерта, Україні потрібна європейська реформа галузі ЖКХ, яка передбачає поступове зняття державних дотацій з ТКЕ з паралельним введенням адресного субсидування, а також демонополізацію ринку теплопостачання, зняття заборон на установку систем автономного опалювання. Проведення такої реформи в сусідніх країнах привело до того, що їх жителі платять за комунальні послуги не більше 10% свого середньомісячного доходу.