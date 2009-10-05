У Запоріжжі дві людини померли через отруєння грибами

У Запоріжжі через отруєння грибами померли дві людини, що вживали в їжу гриби, власноручно зібрані на території острова Хортиця.

Як повідомив УНІАН начальник Запорізької облСЕС Анатолій СЕВАЛЬНЄВ, молодих людей було доставлено до Центру екстремальної медицини з симптомами отруєння у понеділок, 21 вересня (через два дні після того, як вони занедужали). Протягом 5 днів медики намагалися врятувати постраждалих, але 25 вересня обидва померли: у них відмовили нирки.

"Встановлено, що у п`ятницю, 18 вересня, молоді люди їли зібрані ними на Хортиці гриби печериці (у народі їх також називають рядовками). Зовні такі молоді гриби практично не відрізняються від молодих блідих поганок і те, наскільки швидко померли люди, також говорить на користь версії отруєння саме блідими поганками", - підкреслив А.СЕВАЛЬНЄВ.

Начальник Запорізької облСЕС відзначив, що у випадку, якщо б потерпілі звернулися до медиків одразу після появи перших симптомів отруєння, їх вдалося б врятувати.