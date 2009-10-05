Завтра в Україні переважно без опадів

6 жовтня на території України за прогнозами синоптиків утримається мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень в Карпатах та Закарпатті пройде невеликий дощ. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі 1-6° тепла, в Україні, крім Криму та Закарпаття, приморозки на поверхні ґрунту 0-5°, місцями, крім півдня, і в повітрі 0-3°; вдень 13-18° тепла, у південній частині місцями 20-22°; у Карпатах вночі приморозки 0-3°, температура вдень 5-10° тепла.

На Київщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 1-6° тепла, на поверхні ґрунту приморозки 0-5°, місцями у повітрі 0-3°; вдень 13-18° тепла. У Києві температура вночі 3-5° тепла, вдень 14-16°.