Пиво і лікери небезпечніші за вино

Люди, що регулярно п`ють пиво або лікер, можуть зіткнутися з підвищеним ризиком виникнення декількох видів раку. Любителі пива також ризикують заробити рак шлунку, товстої кишки, легенів, підшлункової залози, печінки і простати.

До такого висновку дійшли дослідники з канадського Університету Макгілла, розташованого в Монреалі, які опитали майже 3600 канадських чоловіків у віці від 35 до 70 років. Учені з`ясували, що чоловіки, що випивають пиво або лікери в середньому хоч би раз на день, частіше хворіють на рак, ніж ті, які вживають ці напої зрідка або не п`ють зовсім.

Так, у тих, що вживають пиво або лікер 1-6 разів в тиждень, ризик розвитку раку стравоходу підвищується на 83% в порівнянні з непитущими і людьми, що п`ють не так часто. А у тих, що п`ють щодня, ризик збільшується втричі. Любителі пива ризикують також заробити рак шлунку, товстої кишки, легенів, підшлункової залози, печінки і простати.

Шанси збільшуються, якщо чоловік вживає пиво і лікери протягом всього життя. Навіть невелика, але регулярна випивка сприяє розвитку деяких видів раку.

pror.ru