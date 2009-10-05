Домашні тварини - лікарі

За останніми дослідженнями, домашні тварини допомагають понизити тиск, надихають на ранкову зарядку і покращують загальне самопочуття.

Дослідники університету Міссурі припускають, що домашні тварини можуть відігравати значну роль в боротьбі з ожирінням і проблемами, що викликаються ним, із здоров`ям.

Ребека Джонсон, учений-ветеринар і експерт з догляду, говорить: «Домашні тварини мають велике значення для людей, особливо в період економічної кризи. Тварини дарують нам безумовну любов і приймають нас такими, якими ми є, і в той же час можуть допомогти у вирішенні таких серйозних проблем, як низька рухова активність і ожиріння».

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