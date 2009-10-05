Жіночі гормони викликають агресію у чоловіків

Високий вміст жіночого гормону - естрогену - відповідає за агресивну поведінку і "мачизм" у чоловіків тією ж мірою, що і традиційно пов`язуваний з цим тестостерон, мовиться в дослідженні, опублікованому в Cell.

Дослідження самців мишей з підвищеним рівнем естрогену показало, що вони більш схильні до агресивної поведінки і частіше мітять територію за допомогою сечі. Саме ця модель поведінки традиційно пов`язувалася з рівнем тестостерона, уточнює "Газета.Ru".

Автори дослідження показали, що клітини мозку, що містять фермент ароматазу, провокують перетворення тестостерону на естроген. Саме чоловіки з великою кількістю таких клітин схильні до агресії.

izvestia.ru