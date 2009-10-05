Скорочення фізичного навантаження у школах недоцільне

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає недоцільним скорочення фізичного навантаження для дітей у середніх школах.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку вона висловила сьогодні на відкритому засіданні уряду з питань розвитку середньої загальної освіти в Україні.

«Я вважаю, що це неправильне ставлення, адже здоров`я дитини і якою ця дитина входить у велике життя – чи здатна вона витримувати стреси і фізичні навантаження в цьому досить жорсткому дорослому житті – це залежить і від того, як ми її підготували фізично», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, уроки фізкультури в школах повинні бути частиною системи збереження і зміцнення здоров`я дітей.