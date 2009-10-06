Знайшли спосіб уповільнити старіння м'язів

Учені з Каліфорнійського університету в Берклі спільно з фахівцями з Університету Південної Данії і Університету Копенгагена довели, що природний процес старіння м`язів можна уповільнити.

Ефект сповільненого старіння був продемонстрований в лабораторних умовах. Аналіз зразків тканини вперше прояснив біологічний процес відновлення м`язів за допомогою ферменту під назвою мітоген-активована протеїнкіназа.

За словами дослідника з Каліфорнійського університету в Берклі Ірини Конбой, "дослідження показало, що здатність постарілих людських м`язів підтримуватися і відновлюватися за допомогою м`язових стовбурових клітин може бути повернена за допомогою правильного набору біологічних сигналів".

Аналіз зібраних зразків показав, що на початковій стадії експерименту в "молодій" тканині містилося удвічі більше стовбурових клітин, відповідальних за відновлення м`язів, ніж у тканині літніх людей.

Ученим вдалося з`ясувати, що на регенерацію м`язової тканини впливає активність білка Нотч /Notch/. Автори експерименту виявили зв`язок між ферментом "МАПК" і активністю білка.

ami-tass.ru