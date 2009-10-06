Чим небезпечний радон в житловому приміщенні?

Дія радону в житлових будинках є другою провідною причиною розвитку раку легенів після куріння. До таких висновків дійшла міжнародна група дослідників, в яку входили учені з Університету Кантабрії /Іспанія/ і Babes-Bolyai University /Румунія/. Експерти вивчили дані про вплив цього елементу в областях здобичі урану в Трансільванії і граніту в Мадриді і оцінили за 12-літній період рівні смертності від ракових пухлин легенів, викликаних радоном або курінням.

Радон, природний радіоактивний газ без запаху, кольору і смаку, який проникає в приміщення через щілини і тріщини підвалів і гаражів. Найбільшою мірою радіоактивний елемент накопичується в одноповерхових будинках або на перших поверхах багатоквартирних будівель.

Згідно колишнім рекомендаціям ВООЗ, в житлових будинках концентрації радону не повинні були перевищувати 1000 беккерелів /Бк/, міру вимірювання радіоактивної деятельности/ на кубічний метр площі. Проте минулого тижня з`явилися нові норми, випущені ВООЗ, – вміст радону повинен становити 100 Бк/м3. Медики стверджують, що в більш як половині будинків вивчених регіонів Румунії і Іспанії, включаючи захід Піренейського півострова, Галіцію, Саламанку і Касерес, рівні радону перевищують такі показники. У Трансільванії, де розташовані старі уранові копальні, захворюваність раком легенів на 116% вища, додають лікарі. У деяких румунських будинках рівні радону доходили до 2650 Бк/м3.

ami-tass.ru