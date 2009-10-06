У домогосподарок - найздоровіші діти

У працюючих матерів зростають менш здорові діти, ніж у домогосподарок. До такого висновку дійшли британські учені.

У дослідженні, проведеному фахівцями Інституту дитячого здоров`я, взяли участь більш як 12 тис. сімей. Ученим вдалося виявити пряму залежність між здоров`ям дітей і зайнятістю їх матерів. При цьому до уваги приймалися і різні соціальні і економічні нюанси, проте на результати дослідження вони не вплинули.

30 відсотків матерів, що брали участь в дослідженні, повернулися на роботу після народження дитини. В середньому вони проводять на службі по 21 годині в тиждень.

З`ясувалося, що працюючі жінки частіше дозволяють своїм дітям пити газовані напої, їсти чіпси і цукерки. Вони не відводять дітей в школу пішки, а підвозять на машині. Також їх чада в середньому по дві години в день проводять за прогляданням телепередач і комп`ютерними іграми.

Ці дитячі звички надалі можуть викликати серйозні проблеми із зайвою вагою і розвиток захворювань, попереджають фахівці. Працюючі батьки не мають можливості контролювати режим харчування своєї дитини протягом дня, тому дитина їсть шкідливі солодощі замість корисних фруктів.

nazdor.ru