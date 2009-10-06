Кіровоградщина: за два тижні грибами отруїлись 19 осіб

За останні два тижні в Кіровоградській області відмічається різке зростання кількості випадків отруєнь грибами: 19 потерпілих, серед яких троє дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє обласна санепідемслужба.

За даними СЕС, з початком грибного сезону одна жінка померла від отруєння – 32-річна мешканка Кіровограда.

Найбільшу кількість постраждалих від отруєння грибами зареєстровано в Кіровограді (11 осіб, всі дорослі), в Новоархангельському районі – 7, із них 3 дітей (7 і 9 років), а також один в Долинському районі. Лише протягом минулих вихідних днів в області зареєстровано 7 випадків отруєнь.

Кіровоградська обласна санітарно-епідеміологічна служба закликала всіх мешканців регіону утриматись від збирання грибів поблизу доріг, складів та на присадибних ділянках.