В Херсонській області троє осіб отруїлося грибами.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації, сьогодні рано вранці до Цюрупинської районної лікарні було госпіталізовано 39-річну жінку, яка отруїлася грибами; двоє її синів - 11 та 5 років – доправлені до обласної дитячої лікарні. Усі постраждалі у тяжкому стані.

Це перший серйозний випадок отруєння грибами в області з початку року.