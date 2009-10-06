Нова концепція сніданку

"Сніданок з`їси сам, обідом поділися з другом, вечерю віддай ворогові". Всім добре відома ця приказка. Ну, а зараз можна забути її, принаймні, ту частину, яка стосується сніданку. Порушниками традиції стали китайські фахівці з управління ендокринології при Пекінському університеті.

Згідно нової теорії, людині потрібно вранці всього навсего "випивати три чашки". У першій чашці повинен бути сік алое, в другій - коктейль з протеїнового порошку з додаванням соєвого молока і різних фруктів. Ну, а третя - із зеленим або чорним чаєм.

Сік алое, наприклад, дуже корисний для травлення і допомагає організму позбавитися шкідливих речовин, які скупчуються за ніч. Коктейль передає людині енергію і живить його організм. Чай же стимулює метаболізм.

Китайські фахівці запевняють, що після такого сніданку людина не залишається голодною. Як заявив дієтолог Ду Сінь, який ось вже два місяці на практиці випробовує на собі нову концепцію сніданку, ніхто не залишатиметься голодним.

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