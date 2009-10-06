Врятуйте дитину!

Допоможіть зібрати 35 000 гривень на обстеження для хлопчика, хворого на рак!

У 4-річного Богдана Шиндера – пухлина позачеревної порожнини. Хлопчик пройшов тривале і виснажливе лікування в Національному інституті раку. Але воно не принесло бажаного результату. Київські лікарі не можуть більше нічим допомогти Богдану. Мама Богдана консультувалася в Москві в Інституті Блохіна. Московські професори пропонують дообстежити хлопчика у них і визначитися з тактикою подальшого лікування. У Богдана з’явився шанс. Але на поїздку і обстеження необхідні 35 000 гривень. І ці гроші потрібні якомога швидше! Кожен день затримки зменшує шанси Богдана на життя!!!

Якщо 1000 людей перерахують всього по 35 гривень, Богдан отримає надію на одужання!