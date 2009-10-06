Врятуйте дитину!
Гроші потрібні якомога швидше
Допоможіть зібрати 35 000 гривень на обстеження для хлопчика, хворого на рак!
У 4-річного Богдана Шиндера – пухлина позачеревної порожнини. Хлопчик пройшов тривале і виснажливе лікування в Національному інституті раку. Але воно не принесло бажаного результату. Київські лікарі не можуть більше нічим допомогти Богдану. Мама Богдана консультувалася в Москві в Інституті Блохіна. Московські професори пропонують дообстежити хлопчика у них і визначитися з тактикою подальшого лікування. У Богдана з’явився шанс. Але на поїздку і обстеження необхідні 35 000 гривень. І ці гроші потрібні якомога швидше! Кожен день затримки зменшує шанси Богдана на життя!!!
Якщо 1000 людей перерахують всього по 35 гривень, Богдан отримає надію на одужання!
Допомогу можна передати мамі хлопчика, Олені, – тел. 068 172 60 45 або перерахувати на картку Транзитний рахунок "Приватбанку" 29240825525601 МФО 315405 ЗКПО 22772795 для зарахування на миттєву картку 4405885013938268 ПриватБанк Отримувач: Шиндер А.М.
або перерахувати на картку
Транзитний рахунок "Приватбанку" 29240825525601
МФО 315405
ЗКПО 22772795
для зарахування на миттєву картку 4405885013938268 ПриватБанк
Отримувач: Шиндер А.М.