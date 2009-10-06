У єдиному в Україні інституті медсестринства у Житомирі відкрилися всеукраїнські змагання медсестер. Про це УНІАН повідомили у згаданому інституті.

Уточнюється, що змагання професійної майстерності «Ескулап-професіонал» започаткували два роки тому і до цього проводилися на Миколаївщині та Донеччині. Цього року за звання найпрофесійнішої медсестри України від Житомирщини змагається Сніжана ВАХНЮК - медсестра Житомирського обласного протитуберкульозного диспансеру.

Конкурсна програма розрахована на 4 дні і проходить на базі обласного лікувально-санаторного центру «Дениші» та Житомирського інституту медсестринства. Оцінюють медичні змагання найбільш досвідчені фахівці цієї справи з усієї України.

Нагадаємо, що єдиний в Україні інститут медсестринства випускає медсестер з вищою освітою та цінується в Україні як один з кращих освітніх закладів цього спрямування.