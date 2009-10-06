У Бельгії одразу 37 однокласників захворіли на грип A/H1N1

Одразу 37 учнів початкової школи бельгійського міста Віллеброєк не прийшли в понеділок на заняття, бо захворіли на грип A/H1N1, повідомляє NEWSru.

У результаті масового захворювання в класі залишилося лише 5 учнів, яким вдалося уникнути зараження вірусом свинячого грипу. Як пояснила директор школи, діти заразилися ще минулого тижня під час так званих "зелених уроків", коли знайомилися з однією з місцевих ферм.

У свою чергу бельгійські медики вважають, що показники захворюваності на новий вірус грипу "не вказують на широкомасштабне розповсюдження" і не "можна говорити про епідемію грипу в країні".

За останніми даними, загальна кількість хворих на грип A/H1N1 у Бельгії становить 8,597 тисячі людей, причому більш як 1,5 тисячі заразилися лише за минулий тиждень. Водночас у Бельгії зареєстровано два смертельні випадки від нового вірусу грипу.

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