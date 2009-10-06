Сильний стрес доводить до інсульту

Багато пацієнтів, які потрапляють до лікарень з інсультом, розповідають, що знаходилися в дуже стресовому стані протягом тривалого часу перед інсультом. Це унікальне дослідження було проведене спільно з Академієй Зальгренська і Університетом Зальгнерська, Швеція.

Учені з Швеції з`ясували, що між стресом і інсультом існує зв`язок. «Наші результати слід інтерпретувати з обережністю, - розповідає один з авторів роботи невролог Катаріна Джуд (Katarina Jood). - Ми опитували пацієнтів про їх рівень стресу, і, звичайно ж, існує ризик, що хворі, що перенесли інсульт, могли дати неточну інформацію».

Наявність зв`язку із стресом була присутня в тих випадках, коли інсульт був викликаний атеросклерозом або тромбом, які утворилися в невеликих судинах головного мозку. Зв`язок був відмічений і у тих пацієнтів, у яких лікарям не вдалося встановити причину інсульту, не дивлячись на повноцінний огляд. З іншого боку, ученим не вдалося угледіти ніякої залежності між стресом і станом пацієнтів, у яких інсульт був викликаний тромбом з серця. «Ми не знаємо, чому стрес грає таку важливу роль при розвитку певних видів церебральних інфарктів. Проте наше відкриття має важливе значення, оскільки указує на необхідність подальших досліджень залежності стресу і інсультів», - сказали учені.

Результати роботи були опубліковані в журналі BMC Medicine.

health-ua.org