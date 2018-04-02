Як не можна лікувати застуду

Якщо під час застуди ти починаєш пити літрами гаряче молоко уприкуску з медом, парити ноги і жменями їсти аспірин, тобі потрібно терміново зупинитися. Адже таким чином ти не лікуєш, а калічиш свій організм.

Грип - серйозна недуга: він не минає як мінімум два тижні, супроводжується жаром, ознобом, нудотою і м`язовими болями. Інша справа - ГРВІ: нежить, кашель, не дуже висока температура - одним словом, не хвороба, а нісенітниця. Навіщо ходити до лікаря, брати лікарняний, якщо можна наїстися противірусних препаратів і вже наступного дня бігти на роботу?

Так думає і робить більшість з нас. На жаль, ми здійснюємо серйозну помилку. Це на перший погляд абсолютно безпечне захворювання, якщо його запустити або лікувати неправильно, здатне привести до таких неприємних ускладнень, як тепловий удар, внутрішня кровотеча і проблеми з серцем.

Обережно: ліки!

"Всі ліки, які продаються без рецепту лікаря, абсолютно безпечні. Чим більше я застосую пігулок і розчинного порошку, тим швидше вилікуюся!" - керуючись цими помилками, люди, хворі на ГРВІ, купують противірусні препарати пачками і приймають їх понад всяку міру. І забувають, що будь-яка пігулка, навіть найнешкідливіша на вигляд, - це "хімія", яка може принести не тільки користь, але і шкоду.

Аскорбінка - причина алергії. Вітамін С - головний борець з вірусами, що викликають застудні захворювання. Про це знають всі, деяким навіть здається, що, якщо вони з`їдять ударну дозу аскорбінової кислоти, застуда мине. І забувають про те, що, по-перше, організм ніколи не засвоїть більше корисних речовин, ніж йому потрібно. Отже це безглузда витрата і часу, і грошей.

Пігулки б`ють по імунітету. Сьогодні полиці в аптеках в буквальному розумінні завалені всілякими противірусними препаратами. Тому при перших ознаках простуди у більшості з нас не виникає питання "що робити?". Ми стрімголов мчимо за відомими нам ліками і починаємо приймати їх згідно інструкції.

Якщо ви чините так само, не дивуйтеся, що ГРВІ, замість того, щоб минути через три дні, мучить вас цілий тиждень. Диво-таблетки дійсно борються з вірусами, але проблема в тому, що цих "шкідників" - тисячі! Немає ніякої гарантії, що вибраний навмання препарат направлений на знищення збудників саме вашого. Втім, безконтрольний прийом противірусних ліків не тільки безглузда, але і небезпечна затія. Не забувайте, будь-яка пігулка - хай і маленька, але все-таки удар по печінці (вона очищає організм від "хімії").

До речі, імуномодулятори (пігулки і мікстури для зміцнення захисних сил організму) теж не так нешкідливі, як здається. Зараз тільки ледачий не п`є їх цілий рік для профілактики і лікування простудних захворювань. У таких об`ємах ліки стають небезпечними: вони можуть "зламати" імунну систему людини. Лікарі відзначають, що за останні роки кількість аутоіммунних захворювань (при яких організм виробляє тіла, що руйнують здорові тканини) збільшилася в рази. І в цьому частково винні імуномодулятори.

Антибіотики не працюють. У вас завтра побачення, важлива розмова з босом, літак на Мальдіви, а застуда, що раптово налетіла, загрожує поставити хрест на цих планах. Недивно, що ви зважилися на крайній захід - антибіотики. Не найкорисніша, але забійна пігулка напевно швидко поставить на ноги!

Це жахлива помилка. Антибіотики направлені проти бактерій, ними лікують ангіну, пневмонію, гайморит, але ніяк не ГРВІ, адже це вірусне захворювання. Ви можете з`їсти хоч тонну пігулок, але простуда нікуди не подінеться. При цьому антибіотик діятиме як трактор, без розбору вбиваючи всі корисні бактерії, що живуть в організмі. А це погрожує дисбактеріозом.

Не збивайте температуру аспірином. Ще одна поширена помилка, пов`язана з лікуванням ГРВІ, - маніакальне бажання збити температуру. Звичайно, жар - не найприємніше, що траплялося в житті, проте поки стовпчик на термометрі не перевалив за відмітку 38,5, слід терпіти. Покритий потом лоб - ознака того, що організм мобілізував свої захисні сили і всіма способами прагне знищити віруси, які гинуть саме при високій температурі. Понизивши її, ви відчуєте тимчасове поліпшення, але насправді продовжите перебіг хвороби, "зараза" ж, як і раніше мешкатиме в тілі.

Якщо температура все ж таки дуже висока (39° і більше), її потрібно збити, але тільки у жодному випадку не аспірином. Запам`ятайте раз і назавжди: у всьому світі ацетилсаліцилову кислоту лікарі прописують для розрідження крові, і лише у нас її приймають як жарознижуюче. Мабуть, ця звичка залишилася ще з радянських часів, коли в аптеках не можна було знайти нічого, окрім зеленки і аспірину. Останній, між іншим, якщо переборщити з дозою, може викликати внутрішню кровотечу.

Порошки викликають блювоту. Розчинні порошки із смаком малини, яблука, меду і лимона - ось вона, панацея від ГРВІ! Випив три пакетики - і відчуваєш себе чудово. Можна повертатися до своїх звичних справ: ходити на роботу, бігати по магазинах і зустрічатися з друзями в кафе. Врахуйте, відчуття повного одужання брехливе. Подібні засоби лише знімають симптоми: парацетамол, що входить в їх склад, знижує температуру. Проте на сам вірус порошки ніяк не впливають. Вони хороші для екстрених випадків, коли потрібно на пару годин опам`ятатися і бути у формі: наприклад, якщо терміново викликав начальник, потрібно зустріти маму з потягу або забрати дитину з садка. Але лікуватися ними не можна. По-перше, усуваючи симптоми, ці препарати позбавляють організм можливості боротися з вірусами своїми силами. По-друге, вип`єте на пакетик більше - і зможете одержати неприємний букет побічних ефектів: алергію, нудоту, біль в животі, запаморочення, підвищення тиску і затримку сечі.

Краплі сушать слизисту. Закладений ніс, мабуть, найнеприємніший симптом ГРВІ. Нікому не хочеться крутитися без сну, не маючи можливості зітхнути, ловити повітря ротом і гундосити, тому застуджені люди щосили зловживають судинозвужувальними краплями. І дарма. Нежить, як і температура, - захисна реакція: разом з неприємним слизом наш організм звільняється від вірусів. А краплі зупиняють цей процес.

Втім, це не єдина небезпека. Існує великий ризик звикання до подібних препаратів.

Не слухайте бабусю

Ви глибоко помиляєтеся, якщо думаєте, що трав`яні інгаляції, гірчичники, чай з медом і інші народні методи лікування ГРВІ на відміну від пігулок абсолютно безпечні, адже в них одні рослинні компоненти і ні грама "хімії". Рецепти бабусь теж можуть погіршити перебіг хвороби.

Не пийте алкоголь. Не слухайте свого коханого, що перестерігає: "Мила, чарка горілки з перцем або склянка гарячого глінтвейну - кращий засіб від застуди!" Безумовно, деяким людям невелика кількість спиртного допомагає впоратися з хворобою. Все-таки алкоголь володіє знезаражувальним, антисептичним ефектом. Але це не означає, що ліки з градусом підійдуть і вам. Мало того що міцні напої ослабляють імунітет, спирт ще і далеко не кращим чином впливає на запалене горло: він дратує слизисту, а значить, напад кашлю після чарки горілки гарантований.

Забудьте про молоко. Три кухлі гарячого молока з медом і чотири чашки чаю з малиновим варенням - тіло покрилося потом, в шлунку тяжкість, проте ви задоволені: "Вже завтра буду в порядку! Рясне пиття допомагає справитися з хворобою, адже отруюючі тіло токсини виходять з організму разом з потім і сечею". Ви б навряд чи стали катувати себе так само, якби знали, що гарячі напої ще більше травмують хворе горло.

Пиття повинне бути теплим, але ніяк не гарячим. Крім того, у багатьох людей в організмі відсутній фермент, що відповідає за переробку молока.

Щоб видужати щонайшвидше, потрібно пити багато теплої негазованої води. Середня кількість рідини, необхідна на добу для здорової людини, розраховується виходячи з маси тіла - 30 мл на кілограм. Виходить, що жінці вагою близько 70 кг потрібно 2 л в день. Якщо вона нездорова, слід додати ще 500 мл.

Лікування за правилами Сидіть удома три дні. Повністю вилікуватися від ГРВІ вийде не раніше, ніж через тиждень. Якщо ви не можете дозволити собі провести весь цей час удома в ліжку, постарайтеся хоч би не виходити на вулицю перші три дні. Цей період вважається піком захворювання, коли організм особливо слабкий, адже всі його сили йдуть на боротьбу з вірусом. Носитиметеся по вулицях - ризикуєте заробити букет ускладнень.

Збийте температуру парацетамолом. Понизити дуже високу температуру можна за допомогою парацетамолу або препаратів на його основі. На відміну від аспірину він не розріджує кров.

Викличте лікаря. Тільки лікар зможе встановити, який саме вірус викликав твоє захворювання і підібрати правильний препарат, який швидко поставить на ноги. Без рецепту можна приймати тільки рідкий інтерферон, заздалегідь розвівши його у воді. Для організму він безпечніший за решту противірусних засобів.

Зробіть інгаляції. На 3-5-й день після початку хвороби приступайте до парових інгаляцій, які полегшують кашель і відхід мокроти. Чергуйте евкаліптові і содові: перші добре розм’якшують слиз, другі - пом`якшують горло.

Закапуйте ніс. Усунути закладеність носа допоможуть краплі на олійній основі, які на відміну від інших не сушать слизисту. Ідеальний варіант - чергувати подібні препарати з абсолютно безпечними соляними розчинами, що не викликають звикання.

Їжте продукти з вітамінами. Приймайте вітамін С, не перевищуючи добову дозу - 60-70 міліграм. До речі, корисно одержувати аскорбінку не з пігулок, а з продуктів: свіжовичавлених соків, розбавлених водою (1 склянка в день), квашеної капусти (400 г), болгарського перцю (1 крупний плід).

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