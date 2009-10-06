Холестерин необхідний для розвитку мозку

Похідні холестерину важливі для формування клітин головного мозку, згідно відкриттю шведських лікарів з Каролінського інституту. Результати дослідження можуть допомогти ученим культивувати в штучних умовах клітини, що виробляють гормон допамін.

Неврологи встановили, що формування нейронів допаміну в мозку лабораторних мишей залежить від активації конкретного рецептора окислених форм холестерину під назвою оксистерол. Нервові клітини, що виробляють допамін, грають важливу роль для забезпечення багатьох функцій мозку, починаючи від моторних навиків до системи винагороди. Цей тип клітин вмирає при розвитку хвороби Паркінсона.

Також в ході тестувань було зафіксовано, що ембріональні стовбурові клітини, що культивуються в лабораторних умовах, формують більше нейронів допаміну при присутності окисленого холестерину. Холестерин допомагав зменшити неконтрольований ріст стовбурових клітин. Фахівці вважають, що оксистерол безпечний і ефективний для підтримки роботи мозку і допоможе визначити нові методи лікування хвороби Паркінсона. Лікарі сподіваються, що завдяки відкриттю можна буде замінити мертві клітини в мозку пацієнтів з хворобою Паркінсона на культивовані.

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