У Кіровограді знову отруїлися грибами

До відділення інтенсивної терапії Кіровоградської обласної лікарні з підозрою на отруєння грибами вчора було госпіталізовано 5 осіб віком від 28 до 78 років.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС в Кіровоградській області.

Стан 28-річного чоловіка та 66-річної жінки лікарі оцінюють як тяжкий. Стан здоров’я інших хворих (1931, 1932 та 1968 р. н.) - середнього ступеня тяжкості.

Як повідомляв УНІАН, Кіровоградська обласна СЕС закликала мешканців регіону утриматись від збирання грибів через різке збільшення кількості отруєнь. Протягом останніх двох тижнів грибами отруїлись 19 осіб, одна жінка померла.