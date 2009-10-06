74-річний німець переплив Гібралтар

74-річний громадянин Німеччини Конрад ОЙЛЕР (Konrad Euler) з Услара, що у Нижній Саксонії, переплив Гібралтар, ставши найстарішим плавцем у світі, якому вдалося це зробити. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на агентство DPA.

Дистанцію в 18,5 кілометра від іспанської Тарифи до марокканського берега К.ОЙЛЕР подолав за 4 години і 9 хвилин. За словами організаторів, досягнення німця тим більше варте уваги, що він плив без гідрокостюму, що знижує тертя об воду.

К.ОЙЛЕР зізнався, що було достатньо холодно: температура води становила 16-18 градусів, а біля узбережжя Марокко – 14 градусів. Крім того, плавцеві заважали сильні течії. Проте він виявився добре підготовлений: перед запливом К.ОЙЛЕР тренувався два роки.

За словами плавця, він давно мав намір перепливти Гібралтар, проте був вимушений відкласти задумане через травму плеча.

Наголошується, що до цих пір протоку змогли перепливти близько 300 чоловік. Головними перешкодами вважаються сильні течії і прохолодна вода. Плавця завжди супроводжує човен, щопівгодини йому дають пити.