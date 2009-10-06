ООН визначила найкращу для проживання країну в світі

Норвегія є найкращою країною в світі для проживання. Про це говориться в щорічному звіті ООН про рівень життя в 182 державах. Витяги з цього документа публікує газета "Дейлі Телеграф". Друге місце займає Австралія, на третьому – Ісландія. До десятки також увійшли Канада, Ірландія, Нідерланди, Японія. США опинилися на 13 місці.Україна займає в рейтингу 85 місце. Росія -71 місце, Білорусь знаходиться на 68 сходинці. Дослідження враховують такі показники, як письменність дорослого населення, середня тривалість життя і середній рівень доходів.

Эхо Москвы