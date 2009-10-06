Чим корисна оливкова олія?

Про те, що оливкова олія має справді дорогоцінні цілющі якості, знали ще за 500 років до нашої ери. Але тільки завдяки бурхливому розвитку хімії в XX столітті люди дізналися, чому саме вона така корисна для здоров`я. З`ясувалося, що в ній міститься велика кількість вітаміну Е, який допомагає організму краще засвоювати вітаміни А, К. Завдяки цій природній "ланцюговій реакції" регулярне вживання даного продукту сприяє загальному омолоджуванню організму.

Популярна оливкова олія ще й тому, що в плодах і кісточках оливкового дерева міститься такий тип жирних ненасичених кислот, які істотно знижують рівень шкідливого холестерину, не впливаючи при цьому на вміст корисного його різновиду. Саме тому оливкова олія добре переноситься навіть людьми, які страждають порушеннями травлення, захворюваннями печінки і жовчного міхура. Особливо вона корисна дітям, адже стимулює ріст кісткової системи. До того ж учені встановили, що жирні кислоти оливкової олії екстра-класу вельми схожі на жири, що входять до складу материнського молока.

Але справжньою сенсацією стало відкриття учених, що досліджують вплив дієтичних страв середземноморської кухні на організм. "Винуватицею" наукового ажіотажу виявилася олеїнова кислота, що входить до складу оливкової олії. Як з`ясувалося, вона активно і успішно допомагає жіночому організму в боротьбі з однією з найагресивніших форм раку грудей.

Дієта не така вже складна: овочеві салати, зелень, морська риба, нежирний сир, фрукти, горіхи, небагато сухого червоного вина... І оливкова олія у вигляді салатних заправок і соусів.

При цьому олія настільки безпечний продукт, що строгих норм і жорстких розпоряджень по досягненню "оздоровчого" ефекту ви ніде не знайдете. Схоже, організм сам знає міру. Тому столову ложку "рідкого золота" можна сміливо приймати в цілях поліпшення самопочуття натщесерце — кращий, до речі, природний засіб боротьби з виразкою шлунку — і заправляти ним салати, супи тощо.

Оливкова олія настільки універсальна, що з погляду косметології підходить практично для будь-якого типу шкіри.

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