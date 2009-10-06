Чи запровадять в Україні мораторій на підвищення цін на ліки?

Верховна Рада України планує запровадити мораторій на підвищення цін і тарифів на лікарські засоби і вироби медичного призначення.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення в першому читанні відповідного проекту Закону, внесеного депутатами від КПУ Петром СИМОНЕНКОМ та Валентином МАТВЄЄВИМ, проголосували 345 народних депутатів з 439, зареєстрованих в сесійній залі.

Цей законопроект передбачає встановлення мораторію на період фінансової кризи до встановлення розміру мінімальної заробітної плати і пенсій на рівні прожиткового мінімуму та до погашення заборгованості із виплат заробітної плати, стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів.

Лікарські препарати вітчизняного виробництва мають реалізовуватися за цінами, регульованими державою, лікарські препарати закордонного виробництва за цінами, що склалися станом на 1 липня 2008 року.