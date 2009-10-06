У лікувальні заклади столиці почали подавати тепло

Сьогодні компанія «Київенерго» розпочала підключення лікувальних закладів до системи теплоспоживання.

Як інформує прес-служба “Київенерго”, станом на 6 жовтня 2009 р. тепло подано до 7 пологових будинків та 3 стаціонарних лікувальних закладів за їхніми заявками.

До кінця дня передбачено підключення ще 46 лікувальних закладів, які технічно готові до подачі теплоносія.

У прес-службі компанії наголошують на готовності “Київенерго” до початку опалювального сезону. В першу чергу, до тепла підключатимуть лікарні, які були найбільш підготовленими до зими та надали заявки. ЖЕКи ж будуть підключені згідно з графіками погашення заборгованостей, які вони мають перед “Київенерго”, підкреслили в компанії.