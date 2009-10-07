Симптоми чоловічої депресії. Як позбутися?

А чи відомо вам про те, що у тому випадку, коли йдеться про чоловічу депресію, справи серйозніші, ніж при депресії жіночій? Хоч з жіночою депресією медикам доводиться стикатися удвічі частіше.

А вся річ у тому, що жінки в таких ситуаціях намагаються полегшити душу в розмові з подругами, а чоловіки прагнуть справитися з ситуацією, вдаючись до таких «ненадійних помічників», як алкоголь і нікотин.

Жінка може подавити такий стан шопінгом, телефонними бесідами, їм простіше відправитися на прийом до психотерапевта або до психолога.

А ось представники сильної половини людства дуже неохоче погоджуються на візит до лікаря.

Та і взагалі чоловікам значно складніше зізнатися в тому, що вони потребують чиєїсь допомоги, причому, в терміновому порядку.

Навіть коли таку допомогу пропонують з боку, чоловіки, в основному, від неї відмовляються.

Відбувається це з тієї причини, що чоловіки більше довіряють самому собі, вину в тому, що відбувається, намагаються знайти там же, тому часто намагаються розслабитися за допомогою скляночки з алкоголем.

Що може привести чоловіка в депресивний стан? В першу чергу, це невдачі в кар`єрному зростанні, відсутність матеріального благополуччя, конфліктні ситуації в сім`ї або з близьким оточенням. Чим більше нестабільності в його житті, тим більше приводів для депресії. Тим паче, що і "розлучається" він з нею набагато важче за жінок.

Слабка стать на те і слабка, щоб прагнути швидше розпрощатися з цим обтяжливим станом, а ось у чоловіків все навпаки, вони просто леліють такий стан душі, мучачи себе оточуючих.

Якщо ви відмітили, що ваш чоловік знаходиться в депресивному стані, обов`язково постарайтеся йому допомогти. Тільки робити це слід дуже тактовно, щоб він нічого навіть не зрозумів.

Адже він сам звик відчувати себе в ролі вашого рятівника і захисника. Інакше, між вами можуть виникнути натягнуті стосунки, а то і повний їх розрив.

Чоловік не звик демонструвати коханій свої слабкості, і якщо вона стала їх мимовільним свідком, то він може не пробачити собі такої ситуації. Якщо ж вам не вдається зробити все скритно і з користю для справи, то постарайтеся створити такі умови, щоб коханий ухвалив рішення відвідати фахівця.

gen.su