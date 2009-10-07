Болі в спині у 30-річних

Часто жінки, що переступили тридцятирічний вік, починають скаржитися на болі в спині, при цьому вони можуть виникати з різних причин.

Деякі представниці слабкої статі пов`язують появу цих болів з фізичними навантаженнями, а інші і зовсім не можуть визначитися з їх природою.

У переважній кількості випадків, причиною такого болю є остеохондроз, але все-таки, щоб в цьому переконатися остаточно, необхідно проконсультуватися з лікарем, адже крім цієї недуги, до болів у спині можуть привести і різні захворювання внутрішніх органів.

А тому самодіагностика і «особисто» призначене лікування, яке, як правило, полягає в прийомі знеболюючих препаратів, в цьому випадку абсолютно недоречне.

Ну, а надати собі першу необхідну допомогу ви звичайно ж можете і самостійно, спершу, «призначивши» собі постільний режим, причому лежати краще на жорсткій поверхні, оскільки тим самим ви знімете, хоч би частково, навантаження з хребта.

Але просто лежати, цього буде недостатньо, слід зайнятися пошуком найбільш зручної для вас пози, яка задовольнятиме всі особливості вашого організму і зокрема хребта.

Наприклад, ви можете спробувати підкласти під живіт невелику подушку або згорнуту ковдру.

Далі слід максимально обмежити себе від зайвих рухів, тим більше будь-які необхідні рухи не повинні бути різкими.

Для забезпечення цієї умови ви можете скористатися різними фіксаторами, такими як пояси і бандажі.

Якщо ж вам необхідно піднятися, то прагніть при цьому спиратися на лікті і руки.

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