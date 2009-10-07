У США успішно випробували вакцину від кокаїнової залежності

09:32, 07 жовтня 2009
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Ефективність нового методу

У США успішно завершилося клінічне дослідження вакцини від кокаїнової залежності, повідомляє АР. Звіт про дослідження, яке фінансував американський Національний інститут з проблем зловживання наркотичними речовинами (National Institute on Drug Abuse), опублікований в журналі Archives of General Psychiatry.

У дослідженні взяли участь 115 добровольців, які, крім кокаїнової залежності, також страждали від пристрасті до опіоїдів. Учасникам зробили по п`ять ін`єкцій експериментального препарату, а потім контролювали вживання кокаїну по аналізах сечі.

Дія вакцини від кокаїнової залежності заснована на стимулюванні імунної системи до вироблення антитіл, які зв`язуються з молекулами кокаїну і перешкоджають їх проникненню в тканини мозку. Щеплена таким чином людина не здатна відчути ейфоричний ефект від вживання наркотику.

Фахівець з дослідження наркозалежності Університету Пенсільванії (University of Pennsylvania) Кайл Кемпмен (Kyle Kampman) заявив, що, не дивлячись на скромні результати, дане дослідження чітко демонструє ефективність нового методу запобігання кокаїновій залежності.

medportal.ru

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