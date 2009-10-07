Універсальний крем-тонік для обличчя від індійських красунь

Якщо вам необхідно пом`якшити і освіжити шкіру обличчя, спершу очистіть її олійним гелем, яким користуються досвідчені в косметичних справах індійські жінки. Він не містить хімічних речовин і тому дає осад, який легко усувається, якщо перед застосуванням його трохи струсити.

Візьміть 5 столових ложок оливкової олії (оливкова олія - універсальна в косметології, тому підходить практично для будь-якого типу шкіри) і змішайте її у фарфоровому або фаянсовому посуді з 4 столовими ложками свіжого соку алое. Потім додайте по 1 чайній ложці олії лимона, м`яти, чайного дерева, а також мигдалевої олії. Додайте 1 чайну ложку гліцерину, а для аромату крапніть 10 крапель трояндової олії і ретельно перемішайте. Вилийте суміш в пляшку з темного скла і бережіть її в холодильнику. Користуйтеся щодня замість звичних умивань — змочіть ватний тампон гелем і протріть обличчя.

А ось якщо ви хочете підсилити косметичний ефект, то після такого ніжного очищення нанесіть на обличчя наступну маску: візьміть м`якоть одного банана і одного очищеного свіжого огірка, приготуйте з них однорідну масу і додайте 2 столових ложки оливкової олії. Тримайте її близько 30 хвилин, а потім змийте прохолодною водою.

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