Росія почала промислове виробництво вакцини від грипу A/H1N1

Росія почала промислове виробництво вакцини від високопатогенного грипу A/H1N1.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Москві повідомила заступник міністра охорони здоров`я та соціального розвитку РФ Вероніка СКВОРЦОВА.

«З учорашнього дня промислове напрацювання було розпочато по двох перших вакцинах... З 20 жовтня починається промислове напрацювання третьої й четвертої вакцини», - сказала вона.

За словами В.СКВОРЦОВОЇ, до 1 січня 2010 року в Росії буде виготовлено не менше 35,5 млн. доз вакцин.

Вона зазначила, що почалося виробництво препаратів, які вже успішно пройшли випробування.

За словами В.СКВОРЦОВОЇ, наразі всі щеплені почуваються добре, побічних ефектів ні в кого не виявлено.

Як повідомляв УНІАН, у Росії станом на 4 жовтня високопатогенний грип A/H1N1 підтверджено у 591 людини. При цьому більшість випадків захворювання, окрім 71 випадку, завезені.