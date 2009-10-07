Найстаршому практикуючому хірургові - 90 років

Найстаріший в історії медицини практикуючий хірург Федір Григорович Углов був занесений в книгу рекордів Гіннеса у віці 90 років.

Він ратував за здоровий спосіб життя і був супротивником алкоголізації нації, показуючи своїм власним життям щоденний позитивний приклад. Він прожив майже 104 роки і помер в 2008 році при повному розумі і пам`яті, до глибокої старості продовжував роботу.

Федір Углов закінчив Саратовський державний університет, працював в різних медичних установах країни. Був військовим лікарем, хірургом медсанбату, в роки війни – начальником хірургічного відділення військового госпіталю. З 1950 року очолював кафедру госпітальної хірургії 1-го медичного інституту імені академіка І.П. Павлова. Виконав більш як 6500 унікальних в хірургічній практиці операцій.

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