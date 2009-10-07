Дієта від депресії

Середземноморська дієта, що включає багато фруктів, овочів і каш і невелику кількість червоного м`яса (яловичину, баранину), може запобігти розвитку депресії. До такого висновку дійшли іспанські учені, провівши дослідження за участю більш як 10 тис. дорослих, передає Бі-бі-сі.

Як показало дослідження, проведене співробітниками Університету Лас Палмас і Університету Наваррі серед 10 094 дорослих і здорових людей, середземноморська дієта на 30% зменшує ризик розвитку депресії.

За 4,5 роки дослідження учені зафіксували 480 випадків депресії: 156 у чоловіків і 324 у жінок. При цьому прихильники середземноморської дієти на 30% рідше страждали подібною недугою.

За словами керівника дослідження Мігеля Мартінеса-Гонсалеса, отримані результати указують на існування певного зв`язку між середземноморським типом харчування і ментальним станом людини. Втім, як додає учений, щоб зробити конкретніші висновки, необхідне подальше вивчення даного питання.

"Тридцять відсотків - це велике зниження ризику, і це може бути дуже важливо, враховуючи, що депресія - важка ноша, - говорить учений. - Ми знаємо, як середземноморська дієта допомагає понизити ризик виникнення серцево-судинних захворювань, ті ж протеїни утворюються у людей, страждаючих депресією."

Результати дослідження були опубліковані в журналі Journal of the American Medical Association.

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