На Прикарпатті горів дитячий санаторій

Вчора о 13.30 в дитячому санаторії „Прикарпатський”, у місті Яремче на Івано-Франківщині, сталося загоряння горищного приміщення дерев’яного корпусу №6.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, о 16.50 силами 5 відділень МНС на основній та спеціальній техніці пожежа була ліквідована.

У цей час діти перебували на заняттях у школі. Жертв і постраждалих немає.

Вогнем знищене горище на площі 300 м2. Для подальшого проживання з пошкодженого корпусу дітей перевели до корпусу №2.

Причина пожежі встановлюється. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.