40 тис. руб. компенсації за забуту в ході непотрібної операції голку

Районний суд Первомайська Томської області зобов`язав місцеву лікарню виплатити 40 тисяч рублів компенсації пацієнтці, в тілі якої хірурги під час операції залишили голку. Для витягання забутого предмету знадобилося повторне втручання, повідомляє "Всі новини. Томськ".

У квітні 2008 року при виконанні операції, вид якої не уточнюється, хірурги Первомайської ЦРБ залишили в організмі жінки обламану голку. Через декілька днів пацієнтці була проведена повторна операція, в ході якої чужорідне тіло витягнути не представлялося можливим, оскільки жінка втратила багато крові, і продовження втручання загрожувало її життю. Уламок видалили лише після повного загоєння попередніх післяопераційних ран.

Жінка звернулася до суду з вимогою виплати компенсацію у розмірі напівмільйона рублів. Лікарня не визнала позов, заявивши, що причиною поломки голки став неякісний матеріал, з якого вона виготовлена.

Проте дві судово-медичні експертизи встановили, що жінці був поставлений невірний діагноз, і операції вона не потребувала, тому мала можливість уникнути трьох хірургічних втручань і пов`язаних з ними наслідків для здоров`я.

На підставі висновків експертиз суд визнав лікарню винною, проте позов пацієнтки задовольнив частково. "Суд з урахуванням вимоги розумності і справедливості визначив розмір компенсації за моральну шкоду – 30 тисяч рублів, близько 2 тисяч рублів – за медичні послуги і менше 10 тисяч рублів – оплата послуг представника позивальниці в суді", - цитує РІА Новини прес-секретаря обласного суду Томська Катерину Карпенко.

Лікарня не оскаржила рішення суду і погодилася виплатити компенсацію.

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