Пряма постава підвищує самооцінку

Американські дослідники з`ясували, що пряма постава корисна не тільки для спини, але також дає впевненість у собі і налаштовує на позитивний лад.

Учені провели дослідження, в якому вивчили поставу 71-го студента Державного університету Огайо.

За словами професора психології і автора дослідження Річарда Петті з Державного університету Огайо, пряма спина впливає не тільки на фізичне здоров`я, але також на те, як думають про вас інші люди і на вашу самооцінку.

"Більшість з нас засвоїли, що хороша постава справляє добре враження на інших людей. Пряма спина також впливає на наш власний образ мислення. Якщо триматися рівно, то врешті-решт ви починаєте почуватися відповідно до пози, тобто впевнено", - йдеться в заяві Петті.

Дослідники стверджують, що співробітник, який скорчився на робочому місці, значно менше вірить у власну професійну кваліфікацію, ніж володар гордовитої постави.

"Шляхом тренувань можна досягти того, щоб ви сиділи рівно. А це, у свою чергу, принесе вам психологічні бонуси", наголошується в результатах дослідження.

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