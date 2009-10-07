Уряд має намір посилити контроль за алкоголем та сигаретами

11:49, 07 жовтня 2009
Країна
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Введуть обмеження на рекламу пива

Урядовий комітет з гуманітарних питань і соціальної політики схвалив проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України» щодо посилення контролю за продажем алкогольних і тютюнових виробів.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем`єр-міністра України Івана ВАСЮНИКА.

Згідно з повідомленням, у новому законопроекті розширено перелік місць, де буде заборонено продавати і вживати згадану продукцію.

Зокрема, забороняється споживати алкогольні напої і тютюнові вироби, за винятком спеціально відведених місць, на зупинках громадського транспорту, в підземних переходах і торговельно-розважальних комплексах, на дитячих і спортивних майданчиках.

Водночас пропонується обмежити продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів на території парків, місць відпочинку і проведення масових заходів, на пляжах і зупинках громадського транспорту, окрім спеціально відведених для цього місць.

Зазначеним законопроектом також пропонується ввести обмеження на рекламу пива.

Очікується, що проект буде схвалено урядом.

 

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