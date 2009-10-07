Єврокомісія провела несподівані перевірки ряду фармкомпаній

Європейська комісія провела несподівані перевірки ряду фармацевтичних компаній.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі в прес-службі Єврокомісії, перевірки були проведені 6 жовтня.

Вони здійснювалися в рамках антимонопольного розслідування, відповідно до якого, у Комісії є підстави вважати, що ряд компаній порушив положення статей 81 та 82 Угоди ЄС, які забороняють обмеження у веденні бізнесу та зловживання домінуючим положенням на ринку.

Несподівані перевірки передують розслідуванню. Єврокомісія не називає компанії, що перевірялися.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2008 року комісар ЄС з питань конкуренції Неелі КРУС заявила, що фармацевтичні компанії блокують доступ на ринок дешевших, ніж вони виробляють, медикаментів. У зв’язку з цим європейці протягом 2000-2007 років переплатили за медикаменти 3 млрд. євро.

Комісар зазначила, що за результатами виявлених дій Єврокомісія готова відкривати антитрастові справи в будь-якому випадку, якщо буде чітко зафіксовано порушення антимонопольного законодавства ЄС.