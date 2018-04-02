Чому хрустять суглоби?

Осінь - час, коли нагадують про себе хворі суглоби. Чи можна уникнути цього вікового нездужання або ослабити його, якщо наперед поклопотатися про своє здоров`я? Артроз - це захворювання суглобів, дуже широко поширене в світі. Правильніша назва артрозу - остеоартроз.

Від 10 до 15 відсотків населення Землі хворіє на артроз. З віком ризик захворіти артрозом в значний мірі збільшується. Симптоми артрозу виявляються у 30-40 років. 27% людей страждають артрозом. А після 60 років цією хворобою страждають практично всі. Частота поширення артрозу однакова серед чоловіків і жінок.

Від клацань до болів Про суглоби зазвичай згадують, коли в них з`являється біль, і вони починають насилу згинатися і розгинатися, іноді з`являється відчуття скутості, особливо вранці. Проте є і інша ознака неблагополуччя, на яку не звертають уваги: хрускіт в суглобах - перша звісточка артрозу, що насувається.

Це захворювання розвивається досить довго, роками руйнуючи суглобові хрящі. У молодих їх поверхня абсолютно гладка, дзеркальна, а покриваюча хрящі суглобова рідина працює як мастило, оберігаючи їх від травм і зайвого тертя. З роками і при необережному рухові поверхня хрящів розтріскується, клейке мастило поступово втрачає вологу.

В результаті кістки в тому місці, де їх покривали суглоби, починають стикатися одна з одною, набувають нерівностей і шорсткостей. Тертя між ними збільшується, а їх переміщення супроводжується специфічним тріском.

Самі хрящі не мають нервових закінчень, тому такий тріск не викликає болю і неспокою. Але з віком всі ці зміни прогресують, і кістки, об`єднані в суглоб, повністю оголяються.

І тоді нервові закінчення кісток починають подавати больові сигнали, коли при русі головки кісток труться між собою. Навколо суглобів знаходиться велика кількість сухожиль, які теж втягуються в процес руйнування, деформуються, в них починаються різні запальні явища.

Не хрусти! Хоча прийнято вважати артроз віковою хворобою, він нерідко вражає і досить молодих людей. Особливо якщо їх діяльність пов`язана з великими фізичними навантаженнями. До передчасного старіння суглобів схильні вантажники, спортсмени, масажисти і професійні танцівники. Ризикують і любителі згинати пальці рук, щоб навмисно витягнути з них клацаючий звук. Іноді такої поганої звички набувають ще в дитинстві.

У цьому віці хрящова структура в суглобах переважає над кістковою, що додає їм підвищену гнучкість. Взаємодіючи один з одним, м`які хрящі здатні видавати характерні клацання. Молодим це подобається, і вони готові проробляти такий «фокус» знову і знову. В результаті звичка «хрустіти пальцями» залишається на все життя. Але при цьому суглоби постійно травмуються, від чого втрачають рухливість. А разом з тим росте ризик появи раннього артрозу.

У середньому віці артроз зумовлює огрядність: зайва вага створює дуже велике навантаження на ноги. У повних людей достатньо часто першими «виходять з ладу» тазостегнові і колінні суглоби. Звичка довго сидіти навпочіпки може тут надати погану послугу.

Запобіжні засоби Що можна зробити, щоб припинити настання артрозу? Зрозуміло, берегти суглоби від травм і перевантажень. Велику користь може надати і спеціальна лікувальна гімнастика. Правильно підібрані фізичні вправи здатні не тільки зупинити хворобу, але навіть стимулювати ріст стоншеного хряща, оскільки вони покращують кровопостачання оточуючих суглоб м`язів і тканин, забезпечують хрящі киснем і відновлюють обмінні процеси.

“Змащуємо” суглоби Якщо ознаки артрозу вже є, корисно час від часу приймати хондопротектори - препарати, які сприяють відновленню суглобових хрящів. Зазвичай їх застосовують внутрішньом`язово, курс лікування складається з 15-30 уколів.

Одночасно з основними ліками для лікування і профілактики артрозу зазвичай рекомендують судинорозширювальні засоби, завдяки яким поліпшується кровопостачання суглобів.

У холодну пору року корисний курс сольових ванн, який можна провести удома. Вода повинна бути досить теплою, майже гарячою. Вибирайте натуральні комплекси для ванн з високим вмістом солей мікроелементів, з екстрактами протизапальних рослин - ромашки, шавлії, сосни. Корисно після ванни втерти в суглоби небагато натуральної олії ялиці. Можна користуватися також натуральними грязями, які продаються в аптеці, бішофітом, ропою.

Ефективну підтримку і профілактику може подати лікування в санаторіях Євпаторії, Мацести, Одеси і П’ятигорська: цілющі грязі і ванни можуть омолоджувати суглоби, ця дія зберігається протягом декількох років.

Перевір себе В деяких випадках, коли час вже упущений, суглоби можуть нагадати про себе не поступовими змінами, а різким погіршенням самопочуття, коли потрібно приймати термінові заходи тільки під контролем лікаря-ревматолога. До таких сигналів тривоги відносяться наступні стани:

Суглоб міняє форму, рухи в ньому обмежуються. У випадках, що далеко зайшли, він і зовсім не здатний рухатися - такий стан називається анкілозом. Щоб відмітити зміну розміру суглоба, по колу вимірюють його за допомогою звичайної сантиметрової стрічки і порівнюють з симетричним суглобом на іншій руці або нозі. Рухливість же визначають вимірюванням кута згинання і розгинання. Це можна зробити звичайним шкільним циркулем, приклавши його потім до звичайного транспортира.

Наприклад, нормальна рухливість в плечовому суглобі при згинанні і відведенні - 90 градусів, в тазостегновому - відповідно 120 і 40. Кут згинання в колінному і ліктьовому суглобах - 150 градусів. Гомілковостопний суглоб згинається на 45 градусів, а розгинається лише на 20. Суглоб червоніє, опухає, в цій ділянці підвищується температура. Іноді подібні явища викликані не артритом, а запаленням суглобової сумки, що нерідко пов`язане з травмою.

Проте, необхідно звернутися до лікаря-ревматолога, який пропише протизапальні і протинабряклі засоби, а також призначить курс фізіотерапії, яка здатна швидко допомогти, - наприклад, лазерна дія або аплікації озокериту.

Біль в суглобі істотно посилюється від щонайменшого руху або особливо сильно суглоб починає хворіти саме у спокої.

У цих випадках необхідно терміново звернутися до лікаря, а якщо це неможливо, то до зустрічі з ним приймати гомеопатичні комплекси для артриту або препарати бріонії, ледума, які потрібно тримати під рукою. Проте самостійно без попередньої консультації з гомеопатом їх приймати не варто - вони можуть виявитися неефективними.

Вправи для рук 1. Хорошим тренажером служить кільцеподібний гумовий валик. Його потрібно м`яти в руках 3-4 рази на день по 10-15 хвилин. Зручно займатися цим, коли руки вільні, - наприклад, при прогляданні фільму або телефонних переговорах.

2. Сильно стискайте і розтискайте кулаки. Повторіть 5-6 разів. Робіть вправу періодично протягом дня і особливо після тривалої роботи руками.

3. Постарайтеся складеними разом пальцями дістати долоні. Тягніться вперед, але так, щоб не було болю.

4. Розкривши долоню, зігніть великий палець, щоб його кінчик доторкнувся до мізинця. Потім випряміть його, повторіть вправу 7-8 разів з кожною рукою.

Врахуйте, розробляти суглоби можна лише до того часу, поки артроз не подає хворобливих сигналів. Якщо є біль, необхідно залишити суглоби у спокої до тих пір, поки він не мине зовсім.

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