Самотність провокує недоумство
12:24, 07 жовтня 2009Країна
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Люди, що втратили партнера
У самотніх людей ризик розвитку розумових розладів і хвороби Альцгеймера удвічі вищий у порівнянні з тими, хто одружений або проживає спільно з партнером.
А вдівство і розлучення в середньому віці пов`язані з потрійним ризиком розвитку недоумства надалі.
До такого висновку дійшли дослідники з групи шведського професора Мії Кивіпельто.
У міру збільшення тривалості життя людини, старече недоумство стає серйозною проблемою. У 2005 році приблизно 25 млн осіб страждали від цього розладу, а до 2040 року ця кількість, згідно прогнозам, зросте до 81,1 млн осіб.
Дані, одержані ученими, дуже важливі, оскільки дозволяють допомагати людям, що втратили партнера.
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