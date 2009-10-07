У школах Києва рекламуватимуть алкоголь?

Столичне рекламне агентство "Акцент" пропонує послуги з розміщення реклами у школах та дитсадках Києва. Працівники агентства обіцяють розмістити у навчальному закладі будь-яку рекламу аж до алкоголю.

Про це заявив депутат фракції БЮТ у Київраді, член постійної комісії Київради з питань освіти і науки Олексій Давиденко, повідомляє прес-служба Блоку.

Зокрема, за словами Давиденка, агентство обіцяє розмістити в школах навіть рекламу слабоалкогольної продукції. Кількість дитячих садочків, де можуть розмістити рекламу - 458, шкіл - 176. Середня вартість за один розміщений плакат (розміром А3 чи А2) - 50 гривень.

"Ми всіма силами боремося за здоров`я наших дітей - як фізичне, так і психічне: забороняємо кіоски з пивом біля шкіл, рекламу алкоголю на ТБ. А тут якесь рекламне агентство абсолютно спокійно вішає рекламу біля шкільного розкладу за 50 гривень. У мене не вистачає слів обурення", - сказав депутат.

Давиденко нагадав, що Законом України про рекламу прямо забороняється розміщення реклами в дошкільних навчальних закладах, середніх загальноосвітніх школах та спеціалізованих загальноосвітніх закладах освіти (розділ II, стаття 16).

Натомість рекламне агентство не боїться відповідальності й навіть не приховує, що займається незаконною діяльністю. Адже перелік послуг розміщено у відкритому доступі на сайті агентства.

Водночас, у рекламному агентстві стверджують, що домовленості з директорами шкіл та садочків агентство забезпечує самостійно.

"Напрошується один-єдиний висновок - міська влада покриває діяльність цього рекламного агентства. Тому що на мій запит в Головне управління науки і освіти Києва з інформацією про те, що готується розміщення реклами просто біля шкільних розкладів, жодної реакції не було", - сказав Давиденко.

Депутатська фракція БЮТ у Київраді звертається до столичного мера Леоніда Черновецького та його оточення з проханням "схаменутися і припинити блюзнірське заробляння грошей на дітях".

kiev.pravda.com.ua