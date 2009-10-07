Президент нагородив фітотерапевта Товстуху орденом Ярослава Мудрого
14:12, 07 жовтня 2009Країна
0
З нагоди 75-річчя від дня народження.
Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня Євгена ТОВСТУХУ - лікаря-фітотерапевта, м. Яготин, Київська область.
Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.
Як йдеться в документі, Є.ТОВСТУХУ нагороджено за значний особистий внесок у розвиток народної медицини, багаторічну плідну громадську, літературно-публіцистичну діяльність та з нагоди 75-річчя від дня народження.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter