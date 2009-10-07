Президент нагородив фітотерапевта Товстуху орденом Ярослава Мудрого

З нагоди 75-річчя від дня народження.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня Євгена ТОВСТУХУ - лікаря-фітотерапевта, м. Яготин, Київська область. Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави. Як йдеться в документі, Є.ТОВСТУХУ нагороджено за значний особистий внесок у розвиток народної медицини, багаторічну плідну громадську, літературно-публіцистичну діяльність та з нагоди 75-річчя від дня народження.

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