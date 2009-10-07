Усі лікарні Києва будуть з теплом протягом тижня

Протягом тижня до теплопостачання будуть підключені всі лікувально-профілактичні заклади столиці. Також продовжується підключення дитячих садків, шкіл та інтернатів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це заявила перший заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА.

«Вчора, 6 жовтня, розпочалось підключення до теплопостачання соціально-важливих об’єктів міста. В першу чергу, підключають столичні лікарні, оскільки ці об’єкти найбільше потребують якнайшвидшого підключення до теплопостачання. «Київенерго» підключає до опалення лікувальні заклади, школи, дитячі садки та соціальні інтернати за відповідними заявками», – повідомила І.КІЛЬЧИЦЬКА.

За її словами, станом на 6 ранку 7 жовтня до теплопостачання вже підключено 50 лікарень та 3 дитячих садка.

У прес-службі КМДА нагадали, що 25 вересня всі лікувально-профілактичні установи м. Києва прозвітували про готовність до опалювального сезону 2009-2010 року.