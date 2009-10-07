У 72-річного британця виріс новий череп

Британські лікарі зіткнулися з унікальним випадком в своїй практиці - у 72-річного пенсіонера з графства Нортумберленд відбулася повна регенерація лобової кістки черепа, повідомляє The Daily Telegraph.

У 1955 році листоноша Гордон Мур одержав серйозну черепномозкову травму в автомобільній аварії. Від сильного удару передня частина черепа чоловіка розбилася. Лікарі врятували пацієнтові очі і вухо, але під час операції видалили осколки черепа і імплантували в голову титанову пластину.

Через три роки нещасний листоноша знову потрапив у ДТП, але цього разу було пошкоджено тільки металеву пластину. Проте до останнього часу пластина залишалася імплантованою і не турбувала пенсіонера.

Лише недавно Мур звернувся до лікарів в госпіталі Ньюкасла з приводу запалення на голові. Хірурги заявили, що необхідно замінити пластину на нову.

Коли під час операції медики видалили пластину, вони із здивуванням виявили, що кістка під нею повністю регенерувалася. Як відзначають фахівці, подібна регенерація кісткової тканини спостерігається, як правило, у дітей. З дорослими цього досі не відбувалося.

Як відзначив лікар 72-річного Мура Парам Бхаттатірі, регенеруваний череп повністю повторив форму пластини, що одержала вм`ятину в другій автоаварії.

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