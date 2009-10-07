Австрійські вчені виявили "еліксир молодості"

Австрійські учені виявили, що речовина спермідин, яка у великій кількості міститься у спермі і грейпфрутах, значно подовжує термін життя різноманітних організмів. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на сайт британського Королівського хімічного товариства (RSC).

Раніше було встановлено, що спермідин – невелика лінійна молекула з групи поліамінів – необхідний для росту і дозрівання клітин, при цьому його вміст у клітині зменшується в процесі її старіння.

Дослідники з Університету Граца додавали спермідин до харчування одноклітинних і багатоклітинних організмів. Виявилось, що дріжджі, що ростуть у поживному середовищі з додаванням цього поліаміну, живуть у 3-4 рази довше, ніж без нього, а людські імунні клітини (конкретний їх вид не називається) – майже в три рази. Тривалість життя плодових мушок дрозофіл і мікроскопічних круглих черв`яків при додаванні в їх їжу спермідину збільшувалася приблизно на 30 відсотків. У мишей, яких годували багатою поліаміном їжею, спостерігалося виражене зменшення вікового ушкодження білків організму.

Імовірно, така дія спермідину зумовлена його позитивним впливом на генетичну регуляцію процесу аутофагії. Він полягає у переробці клітиною своїх компонентів, пошкоджених зовнішніми чинниками, наприклад, ультрафіолетовим випромінюванням або хімічними окислювачами. Коли аутофагія відбувається недостатньо інтенсивно, клітина переповнюється "відходами", що приводить до її загибелі. Спермідин запобігає цьому, принаймні, частково.

Вплив спермідину на процеси старіння людини ще належить вивчити. Проте, оскільки він є натуральною сполукою практично без побічних ефектів, з яким люди часто стикаються в повсякденному житті, керівник дослідження Франк МАДЕО (Frank Madeo) жартома порекомендував охочим продовжити своє життя частіше займатися сексом і вживати більше грейпфрутів – гірше, у будь-якому разі, не буде.