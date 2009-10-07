Рівень оподаткування тютюнової продукції вважають дуже високим

52% українців вважають дуже високим рівень оподаткування тютюнової продукції і практично половина (49%) не підтримують чергову ініціативу уряду про підняття акцизу на тютюн.

Такі результати опитування були оприлюднені сьогодні на прес-конференції в УНІАН старшим науковим співробітником Інституту соціальної та політичної психології АПН України Іриною ЖАДАН і координатором соціологічних проектів ВГО "Громадська дія" Оксаною БЄЛЯКОВОЮ.

За словами І.ЖАДАН, 40,5% опитаних заявили, що вони палять. При цьому з’ясувалося, що більшість курців проживає у Західних та Східних регіонах країни. Також опитування виявило, що менше 37% респондентів, які не палять, вважають неправильними наміри уряду ще раз підвищити акцизи на тютюнові вироби. Крім того, 45% опитаних вважають, що збільшення акцизного збору на цей вид товару не принесе значного поповнення бюджету, оскільки ті, хто палить, перейдуть на більш дешеві цигарки. У контексті цього понад 1/3 опитаних курців заявила, що буде змушена поступити саме таким чином, або перейде на товар, вироблений в інших країнах. А 57% респондентів висловили побоювання, що чергове зростання акцизів підштовхне споживачів купувати нелегальну продукцію.

Водночас два проти одного респондента заявили, що не голосуватимуть за політиків, які підтримували підвищення тютюнових акцизів. Зокрема, 10,4% курців і 21,7% тих, хто не курить, заявили, що не голосуватимуть за Юлію ТИМОШЕНКО. У той же час як відповідно 26% і 26,9% опитаних висловили бажання голосувати за Віктора ЯНУКОВИЧА.

Підсумовуючи результати опитування, І.ЖАДАН зазначила, що з черговим збільшенням акцизів частка курців не зменшиться, а тому не можна говорити однозначно, що цей крок "є боротьбою за здоров’я нації".

Опитування проводилося 14-20 вересня за квотною вибіркою в усіх регіонах України, АР Крим та м. Києві. Було опитано 5058 респондентів. Соціологічна похибка становить +/-2,1%.